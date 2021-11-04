После Рязани и Тулы дело о концессии «Водоканала» рассмотрят в Калуге

По делу о концессии рязанского «Водоканала» подана кассационная жалоба. Фото: Алексей ФОКИН

ООО «РВК-центр» (ГК «Росводоканал», «Альфа-групп») подало кассационную жалобу по делу о концессии рязанского «Водоканала». Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда.

Юристы потенциального концессионера воспользовались своим правом и после постановления 20-го Арбитражного апелляционного суда, который встал на сторону суда первой инстанции, а значит и мэрии Рязани, подали кассационную жалобу.

После Рязани и Тулы материалы дела направятся в Калугу. Именно там находится Арбитражный суд Центрального округа.

Группа компаний «Росводоканал» в августе 2020 года предложила заключить концессионное соглашение сроком на 49 лет, с первым сроком долгосрочного регулирования – 15 лет, властям предоставили объемный проект концессии. Разрабатывали его на основе предоставленных администрацией Рязани данных. Исходя из этой информации специалисты сформировали инвестиционную программу на 49 лет с инвестициями на весь период концессии в размере более 49 млрд рублей (читать подробнее по этой теме).