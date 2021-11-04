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Здоровье4 ноября 2021 11:10

Рязанская область прошла пиковые отметки заболеваемости COVID-19

4 ноября в регионе выявлено 237 новых случаев COVID-19
Источник:kp.ru
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В четверг, 4 ноября, в Рязанской области подтверждено 237 новых случаев COVID-19. Резкий рост количества заболевших прекратился – более того, кривая пошла на спад, что может говорить о преодолении регионом пиковых отметок. Таким образом, за полтора года заболевание подтвердилось у 48 921 рязанца.

Поправились за сутки 134 человека. Всего перенесли заболевание за время пандемии 42 979 человек.

Летальную статистику пополнили еще 15 фамилий. Всего пандемия в регионе, по официальным данным, унесла жизни 1466 человек.