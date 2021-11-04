Рязанская область прошла пиковые отметки заболеваемости COVID-19

В четверг, 4 ноября, в Рязанской области подтверждено 237 новых случаев COVID-19. Резкий рост количества заболевших прекратился – более того, кривая пошла на спад, что может говорить о преодолении регионом пиковых отметок. Таким образом, за полтора года заболевание подтвердилось у 48 921 рязанца.

Поправились за сутки 134 человека. Всего перенесли заболевание за время пандемии 42 979 человек.

Летальную статистику пополнили еще 15 фамилий. Всего пандемия в регионе, по официальным данным, унесла жизни 1466 человек.