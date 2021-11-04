Директор ООО «Разряд», где во время пожара погибли 17 рабочих, обжаловал арест

В поселке Лесной погибли 17 рабочих. Один из фигурантов дела обжаловал свой арест.

Генеральный директор ООО «Разряд» Сергей Нистраткин не согласился с определением Басманного районного суда города Москвы о своем заключении под стражу. Через своих представителей руководитель предприятия 1 ноября подал апелляционную жалобу. Об этом говорится на сайте суда.

ООО «Разряд» - это предприятие в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области, где 22 октября во время пожара погибли 17 рабочих.

Через три дня суд арестовал генерального директора предприятия Сергея Нистраткина и учредителя Александра Егоршина. Под стражей они должны провести до 22 декабря включительно.

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