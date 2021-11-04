Рязанскую область накроет сильный туман

4 ноября в Рязанской области ожидается сильный туман. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального МЧС.
По данным метеорологов, в ближайшие часы с сохранением до конца суток в Рязанской области местами ожидается туман, с видимостью 200-800 метров.
В управлении МЧС обратились к жителям, с просьбой быть внимательными и аккуратными на дорогах, а водителям - соблюдать пониженный скоростной режим и правила дорожного движения.
Кроме того, специалисты ведомства не рекомендуют выходить на улицу людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями.
Если вы стали свидетелем или участником чрезвычайного происшествия, незамедлительно сообщите об этом по телефону экстренных служб 112.
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