Мэр Рязани Елена Сорокина проверила работу дежурных бригад МУПов

Мэр Рязани Елена Сорокина посетила три муниципальных предприятия и управление по делам ГО и ЧС. Чиновница оценила готовность их специалистов к работе в нерабочие и праздничные дни.

Ранее сообщалось, что до 7 ноября все городские службы находятся в режиме повышенной готовности. На МУПах сформировали дежурные бригады, которые оснастили спецтехникой.

В РМПТС Сорокиной рассказали, как там обрабатывают поступающие сигналы при аварийных ситуациях, и как информацию передают выездным бригадам на исполнение. На «Водоканале» также сформировали аварийные бригады, которые оперативно мобилизуются при возникновении внештатной ситуации. Если что, то в МП есть техника, которая будет подвозить воду людям.

Усилили смены и в РГРЭС. Именно предприятие отвечает за работу высоковольтных электрических сетей, трансформаторных подстанций и кабельных линий до жилых домов. В настоящее время три дежурные бригады готовы выехать на аварийные вызовы.

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