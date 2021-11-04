В Наташином парке начали высаживать деревья вместо срубленных ясеней.
В Верхнем городском (Наташином) парке началась посадка деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба администрации Рязани.
Как отметил эколог питомника декоративных растений «Дендроусадьба» Петр Морозов, сейчас, в начале ноября, прекрасные погодные условия для высадки, укоренения и развития саженцев.
«Все крупномерные деревья – с земляным комом, кустарники – в контейнерах, полностью укоренены. На растения, как и ранее, даем гарантию», - подчеркнул специалист.
В ближайшие дни в Наташином парке высадят красные дубы, пушистые березы, канадские ели, плакучие ивы, а также ряд кустарников – кизильник, который будет служить живой изгородью, барбарис, сирень и другие растения.
Всего власти пообещали высадить в парке более 700 деревьев и кустарников взамен срубленных ясеней, кленов и лип (читать подробнее).
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