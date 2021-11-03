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Спорт3 ноября 2021 20:01

В Рязани футбол пройдет без зрителей, хоккей – по QR-кодам

Стало известно, в каком формате для болельщиков состоятся матчи ФК и ХК «Рязань»
Источник:kp.ru
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Стало известно, что футбольный клуб «Рязань» ближайшую домашнюю игру против ФК «Калуга» проведет без зрителей. Матч состоится 4 ноября (четверг) в 16.00 – посмотреть встречу можно будет только в сети интернет.

В пресс-службе хоккейного клуба «Рязань» сообщили, что болельщиков на две ближайшие игры – 5 и 7 ноября пустят, но при условии наличия QR-кода и документа, подтверждающего личность.

Ранее что губернатор Рязанской области Николай Любимов продлил ряд противоэпидемических ограничений до 15 ноября.