В Рязани футбол пройдет без зрителей, хоккей – по QR-кодам

Стало известно, что футбольный клуб «Рязань» ближайшую домашнюю игру против ФК «Калуга» проведет без зрителей. Матч состоится 4 ноября (четверг) в 16.00 – посмотреть встречу можно будет только в сети интернет.

В пресс-службе хоккейного клуба «Рязань» сообщили, что болельщиков на две ближайшие игры – 5 и 7 ноября пустят, но при условии наличия QR-кода и документа, подтверждающего личность.

Ранее что губернатор Рязанской области Николай Любимов продлил ряд противоэпидемических ограничений до 15 ноября.