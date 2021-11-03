В рязанский больницах находятся более 1100 пациентов с коронавирусом

По состоянию на 18.30 3 ноября в больница Рязанской области находятся 1106 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщили в оперативной группе.

Состояние 51 человека медики оценивают как удовлетворительное. 885 человек пребывают в состоянии средней степени тяжести. Тяжелых пациентов 180 человек – 30 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, что еще 31 октября в больницах находилось 895 человек. Резкий скачек произошел за последние дни.

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