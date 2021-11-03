К Рязани приближается мощная волна средиземноморского тепла

4 ноября в Рязанской области по прогнозу Гидрометеоцентра будет до +12 градусов. Ветер юго-восточный, южный и при этом порывистый – временами до 15 м/с.

Ночью и в Рязани, и в районах ожидается дождь. В светлое же время суток обойдется без осадков.

Температура воздуха в ночь на четверг составит +2…+7 градусов по области и +4…+6 в Рязани. Днем соответственно +7…+12 и +10…+12 градусов.

Это ощутимо выше климатической нормы, а в пятницу и вовсе возможны температурные рекорды. «Метеовести» сообщают о приближении мощной волны средиземноморского тепла, поэтому 5 ноября предварительно прогнозируют до +15.