Полицейские задержали гастролеров, грабивших рязанские квартиры

В автомобиле преступников нашли краденное. Фото: пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские задержали двоих жителей Подмосковья, подозреваемых в серии квартирных краж, совершенных в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что перед арестом мужчины обворовали жилище, расположенное на улице Советской Армии. Они проникли в квартиру на первом этаже и похитили 26 тысяч рублей, золотые украшения и бытовую технику. При этом общий ущерб от кражи составил 90 тысяч рублей.

При задержании в автомобиле преступников были обнаружены две рации, слесарный инструмент, специальные перчатки и складная лестница, используемые для противоправной деятельности.

«По предварительной информации, забравшись в жилище через взломанное окно, злоумышленники обследовали все помещение, но ничего ценного не обнаружили, потому что квартиру подготовили для сдачи в аренду и она была почти пустая», - рассказали в полиции.

На допросе мужчины признались, что два года приезжали из Подмосковья на «промысел». Краденое они сбывали по месту жительства в Московской области.