В Рязанской области капитально отремонтировали участок трассы «Золотое кольцо»

В Рязанской области завершился ремонт участка трассы в обход Михайлова «Золотое кольцо». Об этом «КП-Рязань» 3 ноября сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

Участок с 0 по 5 километр приняли в федеральную собственность в 2019 году, в конце 2020-го на нем начались ремонтные работы.

Только за один дорожно-строительный сезон на участке полностью заменили основание дороги, обновили боковые барьерные ограждения, нанесли 19 километров разметки, смонтировали 114 знаков и 370 сигнальных столбов.

Как отметили в пресс-службе, работы на рязанском участке трассы продолжатся и в следующем году.

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