После осложнений от коронавируса умер рязанский священник Владимир Михальцов.

3 ноября 2021 года скончался клирик Рязанской епархии, иерей Владимир Михальцов. Батюшка не дожил до 63-летия шесть дней. По данным Рязанской епархии, священник умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Отец Владимир служил в Преображенском храме, расположенном в поселка Канищево. Потом три года руководил отделом Рязанской епархии по связям с медицинскими учреждениями. Кроме того, батюшка исполнял послушания настоятеля храма на территории рязанского военного госпиталя, а также настоятеля храма при Мальшинской богадельне.

Батюшка совмещал церковное служение со светским. Будучи подполковником медицинской службы в запасе, отец Владимир был заведующим кардиологическим отделением в военном госпитале, работал врачом.

Известно, что в последний год иерей Владимир Михальцов по состоянию здоровья исполнял посильные послушания. Недавно он перенес операцию по ампутации ноги в связи с диабетом.

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