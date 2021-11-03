В Октябрьском районе Рязани проходят масочные рейды в общественном транспорте

В Октябрьском районе Рязани проходят масочные рейды

3 ноября в Октябрьском районе Рязани прошли очередные масочные рейды. Специалисты управления транспорта вместе с полицейскими и сотрудниками управления ГО и ЧС проверили соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщает администрация Рязани.

Чиновники пообщались с людьми, рассказав им об ограничениях, а в отношении одного нарушителя составили административный протокол.

Кроме того, власти обратили внимание граждан на соблюдение масочного режима на остановках и местах массового скопления людей, напомнили о необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции.

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