Рязанский врач выступила за введение локдауна, чтобы снизить нагрузку на больницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Длительные локдауны (нерабочие дни) в Рязанской области необходимы, так как обстановка с распространением коронавируса напряженная. Таким мнением поделилась рязанский врач Олеся Журавлева с порталом ProГород.

«Считаю, что «ковидные каникулы» в Рязани и области необходимы, это позволит снизить нагрузку на медучреждения, - говорит специалист. - Ситуация с ковидом близка к критической. В больницах не хватает мест для пациентов, ресурсов для их лечения. Локдаун не позволит системе здравоохранения региона сложиться как карточный домик».

В Рязани и области дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими.

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