Киноа, булгур и овес: эти продукты советуют рязанцам, переболевшим коронавирусом

Рязанцам, переболевшим ковидом, необходимо питаться цельнозерновыми продуктами. Фото: Евгения ГУСЕВА

Для тех людей, кто переболел коронавирусом, наиболее полезны цельнозерновые продукты. Об этом сообщило рязанское управление Роспотребнадзора, рассказывая о рационе питания пациентов во время реабилитации.

Санитарные врачи рекомендуют рязанцам включить в свой рацион киноа, гречку, булгур, овес, а также перловку, макароны из твердых сортов пшеницы и рис с цельнозерновым хлебом.

Как отмечают специалисты, в указанных продуктах содержатся пищевые волокна, которые остро необходимы для восстановления работы ЖКТ (желудочно-кишечного тракта), а также медленные углеводы. Кроме того, там содержатся магний и марганец, в частности – в гречке. Именно эти элементы отвечают за нормализацию работы нервной системы.

Ранее главный врач рязанской ОКБ сообщил, что коронавирус поражает не только легкие, но и головной мозг. Люди впадают в депрессию, выпадают из цепи событий, становятся плаксивыми (читать подробнее).

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