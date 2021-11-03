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Общество3 ноября 2021 14:35

Названа дата единого выпускного в Рязанской области

В 2022 году он состоится в субботу 25 июня
Источник:kp.ru
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В 2022 году выпускной пройдет в субботу.

В 2022 году выпускной пройдет в субботу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 ноября губернатор Николай Любимов подписал распоряжение об установлении даты проведения единого выпускного в Рязанской области. Документ опубликовали «Рязанские ведомости».

«Установить дату проведения дня выпускников общеобразовательных организаций Рязанской области - 25 июня 2022 года», - написано в распоряжении.

Таким образом чествование выпускников в следующем году пройдет в последнюю субботу июня. Ответственным за исполнением распоряжения губернатор назначил заместителя председателя регионального правительства Романа Петряева.