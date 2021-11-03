Названа дата единого выпускного в Рязанской области

В 2022 году выпускной пройдет в субботу.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
2 ноября губернатор Николай Любимов подписал распоряжение об установлении даты проведения единого выпускного в Рязанской области. Документ опубликовали «Рязанские ведомости».
«Установить дату проведения дня выпускников общеобразовательных организаций Рязанской области - 25 июня 2022 года», - написано в распоряжении.
Таким образом чествование выпускников в следующем году пройдет в последнюю субботу июня. Ответственным за исполнением распоряжения губернатор назначил заместителя председателя регионального правительства Романа Петряева.