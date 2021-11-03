В больнице №11 образовалась очередь на вакцинацию от коронавируса

В медицинских учреждениях Рязани не исчезают очереди из желающих получить вакцину от коронавируса. Об этом можно судить по количеству жалоб рязанцев в социальных сетях. На этот раз досталось поликлинике больницы №11.

«Зачем вводить выходные дни, все эти ограничения, если в очереди все битком», - возмущаются пользователи в комментариях.

Днем ранее сообщалось об огромных очередях в только что открывшемся Едином центре вакцинации на улице Каширина. К слову, открывали его, чтобы как раз избавиться от очередей в больницах и поликлиниках.

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