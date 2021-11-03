3 ноября в Рязани в список жертв COVID-19 внесены 15 человек

В среду, 3 ноября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 15 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что все эти люди скончались еще в июле 2021 года.

Речь идет об 13 женщинах – 58 лет, 58 лет, 60 лет, 60 лет, 62 года, 64 года, 65 лет, 69 лет, 72 года, 76 лет, 79 лет, 85 лет, 86 лет и двух мужчинах – 66 лет и 83 года.

Напомним, что уже восьмой день подряд (!) в летальный список вносится по 13-15 человек, причем все они скончались еще в июле.

По официальным данным, пандемия унесла в регионе жизни 1451 человек.

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