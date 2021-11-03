В Рязанской области чаще всего выявляют фальшивые купюры по 5000 рублей

Среди фальшивок в Рязанской области чаще всего выявляются банкноты в 5000 рублей. 193 из 243 поддельных денежных знаков в 2021 году оказались именно такого, самого крупного на данный момент номинала.

«Фантиков» номиналом 1000 и 2000 рублей с января по сентябрь выявили 28 и 20 штук соответственно. Статистику приводит пресс-служба рязанского отделения Банка России.

«При этом продолжают выявлять фальшивые монеты — 8 единиц за 9 месяцев», - сообщили в отделении.

Своеобразными раритетами среди фальшивок являются банкноты 100 и 500 рублей, которые всплыли в обороте в единственном экземпляре.

Не обходят стороной аферисты и баксы. За аналогичный период в Рязанской области изъяли 24 поддельных денежных знака США номиналом 50 и 100 долларов.