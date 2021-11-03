Андрей Красов передал в рязанскую поликлинику средства индивидуальной защиты

Фото: РОО "Единая Россия".

В рамках региональной недели член фракции «Единой России» в Государственной Думе Андрей Красов посетил поликлинику №14. Парламентарий обсудил с заместителями главного врача областной клинической больницы Александром Гореловым и Сергеем Чирковым вопросы функционирования лечебного учреждения в период нерабочих дней, объявленных в связи с ковидными ограничениями.

Также он передал для медиков маски, перчатки и дезинфицирующие средства.

«Поликлиника работает в штатном режиме. Граждане по-прежнему могут посещать врачей и получать необходимую помощь», – подчеркнул Андрей Красов.

Депутат уточнил, что стационарный пункт вакцинации, который работал в учреждении, теперь переехал в Единый центр вакцинации. «Все желающие могут прийти на территорию РИНТЦ в «Точке кипения» по адресу: улица Каширина, 1Б», – добавил парламентарий от Рязанской области.