Сокращать срок действия сертификатов о вакцинации в Рязани пока не планируют

На территории Рязанской области сокращать срок действия сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции пока не собираются. Об этом «КП-Рязань» сообщили в опергруппе регионального правительства.

«Сейчас сертификат действует в течение года, дальше будем следить, какие будут указания», - сказали в опергруппе.

Ранее появилась информация, что в федеральном минздраве рассматривают вопрос о сокращении срока действия сертификата до полугода. Объясняют это тем, что антитела, приобретенные организмом после прививки, активны менее года.

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