Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 ноября 2021 11:58

В Рязани пройдет ежегодный фестиваль «Ночь искусств»

В регионе состоится более 250 мероприятий
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

4 ноября в Рязанской области состоится всероссийская ежегодная акция «Ночь искусств». Об этом сообщил глава регионального минкульта Виталий Попов. В этом году акция приурочена к празднованию Дня народного единства, и пройдет под лозунгом - «Искусство объединяет».

В рамках фестиваля организуют лекции и тематические мероприятия в рязанских музеях, театрах и библиотеках - всего более 250 мероприятий. Многие пройдут в онлайн-формате. Прямая трансляция культурной программы начнется в 19.00 в группе Рязанская область в «Вконтакте».

Ознакомится с афишей и расписанием проведения онлайн- и оффлайн-мероприятий можно на официальном сайте фестиваля.