В Рязани пройдет ежегодный фестиваль «Ночь искусств»

4 ноября в Рязанской области состоится всероссийская ежегодная акция «Ночь искусств». Об этом сообщил глава регионального минкульта Виталий Попов. В этом году акция приурочена к празднованию Дня народного единства, и пройдет под лозунгом - «Искусство объединяет».

В рамках фестиваля организуют лекции и тематические мероприятия в рязанских музеях, театрах и библиотеках - всего более 250 мероприятий. Многие пройдут в онлайн-формате. Прямая трансляция культурной программы начнется в 19.00 в группе Рязанская область в «Вконтакте».

Ознакомится с афишей и расписанием проведения онлайн- и оффлайн-мероприятий можно на официальном сайте фестиваля.