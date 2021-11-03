За пять взяток на сумму 900 тысяч рублей в Рязани осудили экс-сотрудницу санитарной части

В Рязани вынесли приговор экс-сотруднице медицинской санитарной части одного из предприятий. Женщину признали виновной в пяти эпизодах получения взяток, сообщает СУ СК России по Рязанской области.
Следователи Московского МСО и суд установили, что с июля 2017 года по октябрь 2020 года женщина, в разное время замещая должности главной медсестры, заместителя главного врача и главного врача медицинской санитарной части, могла ежемесячно распределять суммы поощрительного фонда.
Выяснилось, что за «общее покровительство», «попустительство по службе», а также за начисление повышенного размера премии, она брала с подчиненных мзду, порой – в крупном размере. В результате общая сумма взяток, который приняла предприимчивая дама, составила почти 900 тысяч рублей.
Суд признал подсудимую виновной и приговорил ее к 7,5 годам лишения свободы условно.
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