За пять взяток на сумму 900 тысяч рублей в Рязани осудили экс-сотрудницу санитарной части

В Рязани вынесли приговор экс-сотруднице медицинской санитарной части одного из предприятий. Женщину признали виновной в пяти эпизодах получения взяток, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Следователи Московского МСО и суд установили, что с июля 2017 года по октябрь 2020 года женщина, в разное время замещая должности главной медсестры, заместителя главного врача и главного врача медицинской санитарной части, могла ежемесячно распределять суммы поощрительного фонда.

Выяснилось, что за «общее покровительство», «попустительство по службе», а также за начисление повышенного размера премии, она брала с подчиненных мзду, порой – в крупном размере. В результате общая сумма взяток, который приняла предприимчивая дама, составила почти 900 тысяч рублей.

Суд признал подсудимую виновной и приговорил ее к 7,5 годам лишения свободы условно.

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