Рязанец взыскал с Новошахтинского завода нефтепродуктов 700 тыс. рублей за ДТП

Автокатастрофа произошла в августе 2015 года Ростовской области. Фото: МЧС

В Рязани вынесли решение по иску о компенсации морального вреда от местного предпринимателя к Новошахтинскому заводу нефтепродуктов. Предприятие отвечало за страдания, которые истец перенес после ДТП с участием заводского битумовоза.

Автокатастрофа случилась в августе 2015 года на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Тогда водитель тягача Mercedes с опасным грузом в цистерне превысил скорость, допустил опрокидывание, выезд на встречную полосу и спровоцировал массовое ДТП с пожаром и жертвами.

Одним из потерпевших стал истец – водитель грузовика Renault. Он получил оскольчатый перелом костей голени со смещением, закрытый перелом большеберцовой кости и множество других травм. Была даже вероятность ампутации пострадавшей конечности. В итоге нога осталась, но теперь она деформирована и не имеет нормальной подвижности. Долгое время мужчина ходил с костылями и аппаратом Илизарова.

«За весь прошедший период ответчик не предпринял попыток возместить причиненный истцу моральный вред‚ не осведомлялся о его здоровье‚ не принес ему извинений», - отмечает пресс-служба Рязанского областного суда.

За перенесенные страдания, боль и страх рязанец требовал 1 млн рублей. В итоге Московский районный суд Рязани решил взыскать чуть более 710 тыс. рублей. Апелляционная жалоба завода осталась без удовлетворения.