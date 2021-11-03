Мэрия проверила пропускную систему ТРЦ «Круиз» после «прорыва» рязанского журналиста

Администрация Рязани проверила пропускную систему ТРЦ «Круиз» и ТЦ «Лань».

2 ноября чиновники мэрии Рязани прошлись по торговым центрам города, чтобы проверить пропускную систему после ужесточения ограничений. Под проверку попали ТРЦ «Круиз», о котором последние дни говорят в связи с прорывом журналиста без QR-кода, а также ТЦ «Лань».

Сотрудники управления экономики и цифрового развития осмотрели входные системы «Круиза» и «Лани» и выяснили, что на обоих объектах работает по одному входу, а работники торговых центров проверяют у посетителей QR-коды и сертификаты.

Ранее рязанский тележурналист Александр Бредихин выложил видео своего «героического прорыва» через QR-кордон ТРЦ «Круиз» без QR-кода (подробнее). Позже стало известно, что в отношении Бредихина могут возбудить уголовное дело.

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