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Здоровье3 ноября 2021 8:07

За сутки в больницы Рязани с ковидом попали 201 человек, всего лежат 1101

В тяжелом состоянии находятся 180 пациентов, из них тридцать больных подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Источник:kp.ru
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В больницах Рязани лежат 1101 человек, зараженных коронавирусом, в тяжелом состоянии – 180.

В больницах Рязани лежат 1101 человек, зараженных коронавирусом, в тяжелом состоянии – 180.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В больницах Рязани и области находится 1101 человек, больной коронавирусом. Это на 201 (!) человека больше, чем сутками ранее. Такие данные приводит опергруппа по состоянию на 2 ноября 18:00.

Состояние 50 (-2 в сравнении с сутками ранее) человек врачи оценивают как удовлетворительное, 881 (+211) пациентов - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 180 (+2) человек, из них 30 (+1) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«Остальные пациенты, зараженные новой коронавирусной инфекцией, болеют в легкой форме. Все они находятся на карантине и лечатся на дому под постоянным наблюдением медработников», - уверяют в опергруппе рязанского правительства.

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