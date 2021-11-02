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Общество2 ноября 2021 20:54

Глава СК Бастрыкин потребовал проверить продажу сурогатного алкоголя в Рязани

Такое поручение руководитель ведомства дал после сюжета на одном из федеральных каналов
Источник:kp.ru
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Следственными органами СК России продолжается расследование ряда уголовных дела об отравлении суррогатным алкоголем.

Следственными органами СК России продолжается расследование ряда уголовных дела об отравлении суррогатным алкоголем.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин после сюжета на одном из федеральных каналов поручил проверить показанные в нем случаи продажи суррогатного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверки пройдут, в том числе, и в Рязанской области. Помимо нашего региона в поле зрения следователей попали Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Приморский край и Удмуртия.

Руководитель СК потребовал проанализировать все указанные в сюжете случаи для установления «причастных к данным фактам лиц и привлечения их к ответственности».

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