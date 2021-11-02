Седьмой день подряд в Рязани вносят по 13 жертв COVID-19, умерших еще в июле

Во вторник, 2 ноября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 13 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что все эти люди скончались еще в июле 2021 года.

Речь идет об восьми женщинах – 55 лет, 64 года, 65 лет, 73 года, 78 лет, 82 года, 85 лет, 90 лет и пяти мужчинах – 67 лет, 68 лет, 70 лет, 70 лет, 71 год.

Напомним, что уже седьмой день подряд (!) в летальный список вносится по 13 человек, причем все они скончались еще в июле.

По официальным данным, пандемия унесла в регионе жизни 1436 человек.

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