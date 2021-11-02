Вечером 2 ноября в центре Рязани загорелась гостиница «Арагон». Об этом порталу YA62 сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что сигнал о ЧП на улице Кудрявцева, 25 поступил на пульт дежурного в 17 часов 20 минут. Возгорание произошло на первом этаже ресторана. Площадь пожара составила один квадратный метр.

На тушение выезжало пять пожарных автомобилей и 14 сотрудников МЧС. Погибших или пострадавших нет.

Причины происшествия устанавливаются.

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