В ТРЦ «Премьер» рязанец подрался с охраной из-за QR-кода

Фото: RZN LIFE.

2 ноября в рязанском ТРЦ «Премьер» один из посетителей вступил в конфликт с охраной из-за входа по QR-коду. Об этом RZN LIFE сообщили очевидцы инцидента.

На опубликованных кадрах видно, как охранники комплекса не пускают мужчину, силой выталкивая нарушителя его на улицу.

Напомним, что похожий случай произошел 30 октября в ТЦ «Зельгросс». Тогда один крепкий мужчина требовал тортик, а потом устроил драку. В итоге представителям магазина пришлось вызывать Росгвардию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!