В центре Рязани иномарка врезалась в столб

Капот автомобиля оказался смят.

Вечером 2 ноября на площади Ленина в Рязани легковой автомобиль Chevrolet врезался в столб. В результате аварии иномарка, зарегистрированная в Подмосковье, получила серьезные повреждения. Капот машины от удара сильно деформировался.

Очевидцы рассказали «КП-Рязань», что в ДТП никто не пострадал, сработали подушки безопасности. Также они отметили, что объясняясь с инспекторами ДПС, прибывшими на место, водитель сообщил, что его занесло.

При этом люди отметили, что асфальт в это время был абсолютно сухой, а причиной заноса могло послужить нарушение скоростного режима.

Официальной информации о причинах аварии пока нет.

В результате аварии никто не пострадал.

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