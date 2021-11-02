Рязанцам напомнили о запрете проезда в общественном транспорте без масок

В администрации Рязани напомнили горожанам о запрете проезда в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В случае, если хоть один пассажир находится в салоне без средства защиты, автобус не тронется от остановки до тех пор, пока все не наденут маски», - сообщили в администрации.

Также там рассказали об очередном рейде по соблюдению масочного режима в транспорте. Во время проверок были проведены беседы с 85 гражданами, а в отношении одного нарушителя составили протокол об административном правонарушении.

Напомним, ранее появилась информация о том, что водители рязанских автобусов отказываются ехать, пока все пассажиры в салоне не наденут маски.

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