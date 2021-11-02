Главврач рязанской ОКБ: Ковид поражает головной мозг, пациенты выпадают из цепи событий

Главврач рязанской ОКБ: Коронавирус поражает головной мозг, пациенты выпадают из цепи событий. Фото: правительство Рязанской области.

Главный врач рязанской ОКБ Андрей Карпунин рассказал, что происходит с пациентами, головной мозг которых поразил коронавирус. По словам специалиста, на сегодняшний день 95-98% пациентов, поступающих в стационар ОКБ, ранее не прививались от ковид.

«Очень многое зависит именно от того, как пациент относится к себе, относится к своей болезни. Есть пациенты, которые достаточно критически относятся к своему состоянию, но COVID-19 - это инфекция, которая повреждает не только легкие, но и головной мозг, - отмечает Карпунин. - И у многих пациентов развивается так называемый психоорганический синдром, когда они теряют критику к своему состоянию, выпадают из цепи событий, дезориентированы».

Как отметил специалист, пациенты из-за поражения головного мозга становятся плаксивыми, подвержены депрессивным воздействиям, и это один из симптомов новой коронавирусной инфекции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!