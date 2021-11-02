В Рязани 3 ноября днем пройдет небольшой дождь

Опубликован прогноз погоды для Рязанской области на 3 ноября 2021 года. В среду вернутся дожди, а температура не поднимется выше +11.

В ночь на среду температура воздуха ожидается в пределах -1…+4 по региону и +1…+3 в Рязани. Днем термометры покажут соответственно +6…+11 и +7…+9 градусов.

В светлое время суток как в Рязани, так и за ее пределами прогнозируется небольшой дождь. Судя по карте на сайте МЧС, наиболее вероятны осадки в Рязанском, Клепиковском, Спасском, Сапожковском, Сараевском, Скопинском, Путятинском, Пронском и Шацком районах.

«Ветер восточный, юго-восточный, 6-11 м/с», - говорится в прогнозе Рязанского гидрометеоцентра.

В дальнейшем регион, как и сообщалось ранее, ждет новый всплеск тепла – в пятницу до +15.