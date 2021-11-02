В Рязань 6 ноября может приехать глава минздрава РФ Михаил Мурашко

В Рязань 6 ноября 2021 года может приехать глава минздрава РФ Михаил Мурашко. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава федерального министерства здравоохранения Михаил Мурашко в скором времени посетит Рязань. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на собственный источник.

Предположительно, федеральный чиновник прибудет в Рязань 6 ноября. Официальная цель визита не разглашается, но известно, что президент Владимир Путин поручил руководству минздрава посетить регионы и оказать помощь в организации борьбы с пандемией.

В конце октября министр здравоохранения Михаил Мурашко потребовал усиления антиковидных ограничений в регионах, с особенной острой эпидемиологической обстановкой, в том числе, и в Рязанской области.

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