Журналиста, прорвавшегося в ТРЦ без QR-кода, могут привлечь к уголовной ответственности

В отношении рязанского журналиста Александра Бредихина, прорвавшегося без QR-кода в ТРЦ «Круиз», могут возбудить уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Об этом «КП-Рязань» сообщил источник в правоохранительных органах.

- Что хотел доказать этот мужчина своим поступком и зачем он выложил видео правонарушения - непонятно. В любом случае, его действия являются безответственными, и им будет дана соответствующая правовая оценка, - рассказал наш собеседник.

Напомним, видеоролик в котором наш коллега грубо нарушает противоэпидемическое распоряжение главы региона, был опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

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