В Рязанскую область продолжают ввозить мусор из других регионов

Жители села Захарово снова жалуются на ввоз отходов из других регионов. Сообщения об этом появились в социальных сетях.

«Вопрос с бесконтрольным ввозом мусора поднимался неоднократно. Принимаемые меры не очень эффективны и не так страшны, чтобы их соблюдать. Рязанская область, возможно, скоро превратится в полигон ТБО для всего Центрального федерального округа», — пишут активисты Рязанского Экологического альянса.

Мусоровозы с московскими номерами жители села Захарова впервые заметили в конце июля 2021 года. Активисты отправили обращение в Роспотребнадзор. В ведомстве тогда ответили, что приняли необходимые меры, и нарушителей привлекли к административной ответственности, а губернатор Николай Любимов поручил создать комиссию для урегулирования вопроса с полигоном. Однако на сегодняшний день вопрос остается неурегулированным.

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