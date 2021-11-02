От COVID-19 привилось чуть больше 312 тысяч рязанцев

Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время заседания регионального кабмина сообщил, что полностью от COVID-19 привилось около 312 тысяч 500 рязанцев. При этом, по словам главы региона, первый компонент вакцины получила почти 391 тысяча человек. Ревакцинацию, рекомендованную Минздравом через полгода после получения прививки, прошли лишь 27 тысяч человек.

- Ситуация остается предельно серьезной. По данным оперативной опергруппы, с начала пандемии в Рязанской области зафиксировано 48 тысяч 444 случаев коронавируса. Коллективного иммунитета нам удастся достичь только после вакцинации 80% жителей области, - сообщил губернатор.

Также Николай Любимов отметил, что к настоящему моменту в регионе работают 69 пунктов вакцинации. В них можно привиться любой из зарегистрированных в России вакцин.

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