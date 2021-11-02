Водители автобусов в Рязани отказываются перевозить пассажиров без масок

Водители рязанских автобусов отказываются ехать, пока все пассажиры в салоне не наденут маски. Соответствующие видео и комментарии жителей появляются в социальных сетях.

Как сообщил «КП-Рязань» собственный источник, водителям маршрутных автобусов и троллейбусов, действительно, грозят высокими штрафами за перевозку пассажиров без масок.

«Штрафовать будут всех - и пассажиров, и водителя, и даже кондуктора» - поделился работник одного из рязанских перевозчиков.

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