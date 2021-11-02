«Единая Россия» предложила увеличить финансирование ряда направлений социальной и молодежной политики

Фото: РОО "Единая Россия".

«Единая Россия» разрабатывает поправки ко второму чтению бюджета на 2022-2024 годы и проводит их обсуждение с общественниками и экспертами. Первое было посвящено предложениям по увеличению финансирования на социальную и молодежную политику, а также развитие гражданского общества. Поправки, которые предлагает внести «Единая Россия», касаются финансирования ряда программ. В том числе – программы обеспечения жильем инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года.

«Ожидаемая численность нуждающихся в жилье на 1 января 2022 года составит более 22 тысяч человек. Мы предлагаем ко второму чтению бюджета предусмотреть дополнительные бюджетные ассигнования, как минимум увеличить их вдвое: 1,3 млрд – в 2022 году, более 2 млрд – в 2023 и около 2,5 млрд – в 2024 году», – пояснила глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Дополнительные средства необходимо выделить и на программу долговременного ухода за пожилыми.

«В 2022-2024 годах предлагается дополнительно финансировать проект по 487,70 млн рублей ежегодно с тем, чтобы к 2024 году финансирование составляло почти 2 млрд 565 млн рублей», – отметила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

Также «Единая Россия» предложила выделить дополнительные средства на программу молодежной занятости – ее разработкой партия занималась вместе с правительством.

«Мы предлагаем направить на ее реализацию дополнительные средства – 1,2 млрд рублей. На развитие портала «Работа в России» – 241 млн рублей. Это позволит оцифровать процедуру практик и стажировок. Кроме того, выделить 750 млн рублей на программу Ворлдскиллс для карьерного сопровождения молодежи, а также субсидию органам службы занятости в размере 30 млн. На реализацию других мероприятий содействия занятости направить 779 млн, из них 450 млн – на развитие молодежного предпринимательства», – отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, член фракции «Единой России» Артем Метелев. По его словам, эти поправки помогут увеличить долю трудоустройства выпускников к 2030 году с 57 до 92%.

Необходимо увеличить и субсидирование НКО, уверены в партии. Уже с 2022 года финансирование смогут получить несколько общероссийских общественных организаций, до этого не получавшие субсидии.

Помимо этого, «Единая Россия» предложила две поправки в сфере здравоохранения. Их озвучил председатель думского комитета по охране здоровья, парламентарий от Рязанской области Дмитрий Хубезов.

Первая касается обеспечения лекарствами ВИЧ-инфицированных. Дополнительные средства из федерального бюджета – по предложению партии это 2,3 млрд рублей – позволят к 2030 году выйти на 95% охвата пациентов, которые знают свой ВИЧ-статус и получают лечение.

Также «Единая Россия» предлагает включить в бюджет дополнительное финансирование на заготовку донорской крови. Это позволит в достаточном объеме обеспечить нужды 19 учреждений минздрава в нескольких регионах.

«Предлагается ко второму чтению дополнительно предусмотреть ассигнование из федерального бюджета на 2022 год – 437,4 млн рублей; в 2023 и в 2024 годах – 428,6 млн рублей. Это необходимо для обеспечения в том числе плановой деятельности учреждений», – отметил Дмитрий Хубезов.

Напомним, 28 октября фракция «Единой России» поддержала бюджет в первом чтении. Вместе с тем, она подготовит ряд поправок ко второму чтению бюджета. В том числе – по социальному развитию села и комплексному развитию сельских территорий, развитию спортивной инфраструктуры на селе и в малых городах, поддержку регионов в вопросах строительства и ремонта муниципальных и региональных дорог.

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