В Рязанской области ожидается редкое аномальное потепление

В конце недели на большей части территории России, в том числе в Рязанской области, ожидается аномальное потепление. Температура превысит климатическую норму на 4-12 градусов, сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Аномалии в пятницу и субботу будут двузначными в Москве, а также во Владимирской и Рязанской областях. Превышение нормы минимум на 4 градуса прогнозируют почти на всей территории России. Такое случается крайне редко», — приводит слова Вильфанда kp.ru.

Самыми теплыми днями в Европейской России должны стать четверг и пятница. Если сбудется предварительный прогноз, даже ночью температура не опустится ниже +7, а днем она может подниматься до +13. Как пояснил Вильфанд, это связано с движением теплых воздушных масс с востока средиземноморья.