«Я счастлива работать с этим прибором»: в рязанский кардиодиспансер поступил электронож

В рязанский кадиодиспансер поступил электронож, которым довольны и врачи, и пациенты Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хирургический кабинет поликлиники рязанского кардиодиспансера получил новый прибор, который хирурги между собой называют «электронож». Об этом сообщает минздрав.

Нужен инновационный аппарат для удаления мелких новообразований на коже – родинок, папиллом и других.

Электронож поступил в клинику две недели назад, но врачи уже научились им пользоваться и провели шесть операций.

«С новым прибором значительно экономится время. Теперь вместо одной операции я могу сделать три операции, - рассказывает врач-хирург поликлиники кардиодиспансера Ольга Давлетшина. – В три-четыре раза сокращается количество обезболивающих препаратов, вводимых пациентам, ведь их далеко не все переносят хорошо.

По словам специалистов, операции с электроножом менее травматичны и болезненны, и если раньше, при работе обычным скальпелем хирургам приходилось накладывать швы из-за сильного кровотечения, то сейчас этого не нужно – после операции нет ни швов, ни боли.

«Мы накладываем повязку, а дома пациент может сам ее снять на следующий день, потому что дальнейшая обработка не требуется. Человек может работать, - продолжает врач-хирург. - Пациенты очень довольны, и я просто счастлива, работая с этим прибором.

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