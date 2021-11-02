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Происшествия2 ноября 2021 10:46

На улице Каширина в Рязани «УАЗ Патриот» сбил велосипедиста

В Госавтоинспекции прокомментировали ДТП, случившееся возле областного управления ведомства
Источник:kp.ru
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ДТП случилось примерно в 15:30 у дома №1/1 по улице 3-е Бутырки.

ДТП случилось примерно в 15:30 у дома №1/1 по улице 3-е Бутырки.

1 ноября в Рязани 50-летний велосипедист пострадал при столкновении с автомобилем «УАЗ Патриот». ДТП случилось примерно в 15:30 у дома №1/1 по улице 3-е Бутырки - фактически на улице Каширина.

По предварительной информации, 38-летний водитель внедорожника из Вологодской области совершил наезд при повороте налево с улицы Каширина к указанному дому.

38-летний водитель внедорожника совершил наезд при повороте с улицы Каширина.

38-летний водитель внедорожника совершил наезд при повороте с улицы Каширина.

«В результате ДТП велосипедист обращался за медицинской помощью», - сообщает областное УМВД.

Всего в шести ДТП за минувшие сутки различные травмы получили 10 человек. Смертельных случаев не было.