В домах на 11 улицах Рязани отключили холодную воду из-за аварий

Очередные аварии на водопроводе 2 ноября привели к отключению холодной воды в десятках домов на 11 улицах Рязани. Соответствующая информация появилась на официальном сайте администрации города.

«Водоканал» проводит восстановительные работы с 9:30 в центре Рязани и с 9:00 в Дашково-Песочне.

В связи с этим до 19:00 не будет ХВС на улицах 1-я и 2-я Безбожная, на Малом шоссе, Цветном бульваре, площади Дмитрова, а также в ряде домов на Первомайском проспекта, улицах Вокзальная и Чкалова.

До 17:00 отключены почти два десятка домов на улицах Зубковой, Новселов, Тимуровцев, Советской Армии.

Список отключений

До 19:00:

- ул. 1-я Безбожная,

- ул. 2-я Безбожная,

- ул. Вокзальная, д. 55а, д. 61, д. 61 корп. 1, д. 61 корп. 2, д. 77, д. 89, д. 91, д. 97, д. 99, д. 101, д. 101а,

- Малое шоссе,

- Первомайский проспект, д. 51, д. 56, д. 57, д. 57 корп. 1, д. 58, д. 60, д. 63, д. 68/2, д. 70 корп. 1, д. 70 корп. 2, д. 72, д. 74 корп. 1, д. 76, д. 76 корп. 1, д. 76 корп. 2, д. 76 корп. 3, д. 78/93, д. 49е (д/сад №48), д. 55 (д/сад №33), д. 49а (стадион «Локомотив»),

- Цветной бульвар,

- ул. Чкалова, д. 4, д. 6, д. 8, д. 8а, д. 10, д. 10 корп. 1, д. 12,

- площадь Димитрова.

До 17:00:

- ул. Зубковой, д. 6 корп. 1,

- ул. Новоселов, д. 1/7, д. 3, д. 10, д. 12, д. 14/16,

- ул. Тимуровцев, д. 1, д. 2, д. 3, д. 5, д. 5 корп. 1, д. 6,

- ул. Советской Армии, д. 18, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, д. 28/7.