В больницах Рязани лежат 900 человек, зараженных коронавирусом, в тяжелом состоянии – 178

В больницах Рязани лежат 900 человек, зараженных коронавирусом. Два десятка - на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

В больницах Рязани и области находятся 900 человек, больных коронавирусом. Это на пять человека больше, чем сутками ранее. Такие данные приводит опергруппа по состоянию на 1 ноября 18:00.

Состояние 52 (+4 в сравнении с сутками ранее) человек врачи оценивают как удовлетворительное, 670 (+3) пациентов - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 178 (-2) человек, из них 29 (-1) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«Остальные пациенты, зараженные коронавирусом, болеют в легкой форме. Они находятся на карантине и лечатся на дому под постоянным наблюдением врачей», - уверяют в опергруппе.

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