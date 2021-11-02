Не таких прорывов ждала страна: рязанский журналист прорвался в торговый центр без QR-кода

Рязанский журналист прорвался в ТРЦ «Круиз» без QR-кода.

Рязанский тележурналист Александр Бредихин прорвался в ТРЦ «Круиз» без QR-кода. Видео со своим «прорывом» он выложил в социальных сетях.

«Верить в себя, не видеть препятствий, и можно в «Круиз» попасть без ку-ку кода», - написал у себя журналист.

Позже видео опубликовали в НРВК. Судя по записи, когда одна из сотрудниц спросила документы, Бредихин заявил, что она [сотрудница] не имеет права.

«Нарушение закона, нарушение Конституции! Все, пошли», - обратился журналист к приятелю. Больше их никто не останавливал, а друзья, смеясь, продолжили путь по торгово-развлекательному центру.

Смотреть видеосюжет Прорыв рязанского журналиста через QR-кордон

В комментариях мнения подписчиков разделились, но большинство осудили поступок.

«Не таких прорывов ждала страна», - написала одна из рязанок.

С 31 октября в рязанские ТЦ и ТРЦ нельзя войти без предъявления QR-кода. Человек должен или вакцинироваться от коронавируса или предоставить документ, что освобожден от вакцинации.

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