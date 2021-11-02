Пожилой рязанке с COVID-19 врачи сказали «мест нет», министр заявил обратное

В Рязанской области минздрав и работники скорой помощи противоречат друг другу, когда дело касается госпитализации больных с COVID-19. Об одной из таких ситуаций рассказала «Новая».

«Скорая» не смогла забрать пожилую женщину с сатурацией 72, что означало – пациентка нуждается в госпитализации и кислороде.

«Доктор сказала, что маме нужен кислород. Но мест в больницах нет», - вспоминает дочь заболевшей.

По ее словам, медики «долго кого-то обзванивали», но вынуждены были оставить маму дома. В тот же день через знакомых пришла весть, что в БСМП освободились места, и женщины «сидели на чемоданах» - вновь в ожидании скорой.

Тем временем министр здравоохранения Андрей Прилуцкий заявил, что на 1 ноября в клиниках Рязанской области было около 200 свободных мест. Прилуцкий утверждает, что критической ситуации нет, а новые койки открывают «по мере необходимости»

–Что касается случая в выходной. Для приема больных с коронавирусом у нас всегда дежурит какая-то определенная больница. Бывает, что в один день столько-то пациентов, в другой – гораздо больше. Обычно при резком наплыве все это разруливается, в том числе и в ручном режиме, - сказал министр.

На станции скорой тоже предположили, что «случился завал».