Полиция опубликовала видео с похитителем 14-летней девочки в Ряжске.

Рязанские полицейские опубликовали видео с похитителем 14-летней девочки в Ряжске. По данным УМВД, 26 октября школьница шла вдоль дороги одной из улиц. Неожиданно рядом с ней остановилась отечественная легковушка. С водительского места из машины выскочил незнакомый мужчина, который напал на девочку и начал ее душить.

По данным полиции, очнулась девочка-подросток уже в машине. Но ей удалось сначала перелезть в салон из багажника, открыть заднюю дверь - и выпрыгнуть на обочину дороги (читать подробнее).

Позже стало известно, что подозреваемый в похищении 42-летний житель одного из скопинских сел уже неоднократно отбывал наказания в колониях различного режима. На его счету есть изнасилования и разбои...

После того, как девочка сбежала от него, похититель стал внимательно мониторить сайты рязанских СМИ и соцсети - он уже знал, что находится в розыске. Решив избежать задержания, он перестал появляться по месту проживания, а тут самую машину, на которой пытался увезти девчонку, бросил.

Спустя несколько дней рецидивиста задержали на одной из проселочных дорог недалеко от села Павелец Скопинского района. Он уже во всем сознался и активно сотрудничает со следствием.

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