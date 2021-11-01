Четыре заведения Рязани, нарушившие ковидные ограничения, закрыты.

В Рязанской области закрыли четыре заведения, которые нарушили ковидные ограничения. Об этом сообщают чиновники опергруппы регионального правительства.

С начала ужесточения ограничений сотрудники Роспотребнадзора обследовали 47 торговых центров и точек общественного питания в Рязани и районах Рязанской области.

В итоге, «свекольные мундиры» возбудили восемь административных дел, в том числе четыре из них о приостановке деятельности предприятий, и объявили 15 предостережений.

Ранее сообщалось, что 1 ноября в Рязани и районах прошли рейды по супермаркетам «Дикси» и «Магнит» (читать подробнее).

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