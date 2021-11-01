В супермаркетах Рязани прошли антиковидные рейды полиции и чиновников

1 ноября в Рязани и районах Рязанской области прошли рейды по супермаркетам, сообщает опергруппа регионального правительства.

Чиновники вместе с полицейскими побывали в нескольких магазинах Советского района Рязани, в том числе в сетях федеральных ритейлеров - «Дикси» и «Магнит».

Во время рейда особо уделили внимание соблюдению масочного режима и исполнению санитарно-эпидемиологических требований.

В конце октября в Рязанской области ужесточили и продлили COVID-ограничения (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!